Тимошенко зустрілася з Путіним

Москва. 17 січня. УНІАН. У Москві в Кремлі відбулася коротка зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч почалася о 15.57 (мск) - на півтори години пізніше запланованого.

У зв`язку з цим В.ПУТІН запропонував Ю.ТИМОШЕНКО відразу відправитися на Міжнародну конференцію глав держав і урядів з питання поставок російського газу європейським споживачам, яку в Кремлі проведе Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. Її початок заплановано на 16.00 мск. Двосторонню зустріч В.ПУТІН запропонував продовжити пізніше.

За неофіційною інформацією, зустріч затрималася з вини російської сторони.