Поставки газу до Європу можуть бути гарантовані акредитивом

Київ. 17 січня. УНІАН. Поставки газу з Росії до Європи через українську територію можуть бути гарантовані за допомогою невідкличного акредитиву, відкритого в одному з найбільших європейських банків.

Про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на прес-конференції за підсумками газової конференції в Москві, повідомляє РІА «Новости».

”Сьогодні було запропоновано іншу - просту форму, а саме невідкличний акредитив, виставлений в першокласному банку однієї з європейських країн з частковим покриттям, яке надасть українська сторона. Якщо банк відкриє без покриття, буде зовсім добре. Підставою для списання грошей буде звернення російської компанії-постачальника газу, підтверджене групою спостерігачів, яку ми сформували за участю Євросоюзу, про несанкціонований відбір газу”, - сказав Д,МЕДВЕДЄВ.