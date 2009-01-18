Україна платитиме за газ по 376 дол.

Київ. 18 січня. УНІАН. Україна купуватиме російський газ по 376 доларів за тисячу кубів.

Про це повідомляє російський телеканал “Вести”, підбиваючи підсумки переговорів прем`єр-міністрів України Юлії ТИМОШЕНКО та Росії Володимира ПУТІНА.

Зокрема, В.ПУТІН після переговорів в Москві з Ю.ТИМОШЕНКО повідомив про домовленість надати Україні 20-відсоткову знижку на російський газ від європейської ціни за умови збереження пільгової ставки транзиту по Україні за ціною 2008 року. Ціна на газ у першому кварталі 2009 року для країн, суміжних з Україною, становить 470 дол. за одну тисячу кубометрів. 2008 року Україна купувала газ по 179,5 дол. за тисячу кубометрів.

Крім того, В.ПУТІН сказав, що Росія та Україна ”з 1 січня 2010 року перейдуть на ціноутворення на природний газ, а також тарифи його транзиту за європейською ціною”.