Єврокомісія створила базу даних учбових програм в сфері фінансів
17:39, 19 січня 2009Новини ЄС
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Для сприяння фінансовій освіті громадян
Брюссель. 19 січня. УНІАН. Єврокомісія створила базу даних учбових програм в сфері фінансів.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, база даних створена для сприяння фінансовій освіті громадян країн-членів ЄС.
У базі міститься інформація про всі навчальні заклади та освітні програмі в області фінансів в ЄС.
В базі, що міститься за адресою http://ec.europa.eu/internal_market/fesis/index.cfm, можна здійснити пошук за країною надання освітянських послуг, закладом освіти, темою, аудиторією, на яку спрямовано ту чи іншу програму.
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