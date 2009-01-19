Брюссель. 19 січня. УНІАН. Єврокомісія створила базу даних учбових програм в сфері фінансів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, база даних створена для сприяння фінансовій освіті громадян країн-членів ЄС.

У базі міститься інформація про всі навчальні заклади та освітні програмі в області фінансів в ЄС.

В базі, що міститься за адресою http://ec.europa.eu/internal_market/fesis/index.cfm, можна здійснити пошук за країною надання освітянських послуг, закладом освіти, темою, аудиторією, на яку спрямовано ту чи іншу програму.