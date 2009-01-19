Тимошенко каже, що контракт на газ вирішить проблеми на 10 років

Москва. 19 січня. УНІАН. Підписаний сьогодні контракт про поставки газу виключить проблеми в цьому питанні між Україною і Росією на найближчі 10 років, вважає прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Москві після церемонії підписання газових контрактів на 2009-2019 роки.

Основним чинником, який виключить такого роду проблеми, є, на її думку, принцип формульного ціноутворення.

“Під встановлення ціни на газ на всі подальші роки і встановлення ціни на транзит сьогодні ми підвели абсолютно об`єктивну основу – це формульний підхід, який виключає будь-які суб`єктивні речі і дає нам підстави вважати, що в усі подальші роки не буде дебатів наприкінці року, не буде загострень, а буде нормальний, абсолютно прогнозований процес встановлення ціни на газ і встановлення тарифу на транспортування російського газу до Європи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що новий порядок встановлення ціни на газ і його транзит є елементом енергетичної незалежності України, а також елементом налагодження нормальних відносин у всіх інших областях. «Тому що завжди тема газу тягнула нас назад, і не давала можливості рухатися вперед, відчувати довіру і партнерські відносини в усьому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Мені здається, що це дійсно сьогодні історичний момент – 10 років спокою і прогнозованої поведінки в системі забезпечення газом Європи і України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» підписали договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Ціну на газ, визначену в цьому договорі, сторони поки не називали. Але перед підписанням документів заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що середньорічна ціна за газ для України в 2009 році може становити менш як 250 доларів за тисячу кубометрів.

Після церемонії підписання газових контрактів на 2009-2019 роки прем`єр-міністр Російської Федерації В.ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ 20% із збереженням ставок транзиту на рівні минулого року – 1,7 дол. на 100 км за 1 тисячу кубометрів газу.