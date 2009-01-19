Тимошенко оголосить ціну на газ для Укаїни за дві доби

Москва. 19 січня. УНІАН. Середньорічна ціна газу для України буде оголошена за 1-2 доби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила журналістам на прес-конференції в уряді РФ після підписання газових угод.

“Ціна за формулою, яку користується Європейський Союз, встановлюється щокварталу, але Україна в 2009 році, враховуючи, що були сильні коливання цін на нафту, встановить середню ціну на рік для всіх споживачів України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Ця ціна буде порахована як середня по року, і, враховуючи, що такою формулою Україна користується вперше, я хотіла б узяти хоча б дві доби для того, щоб точніше порахувати середню ціну на газ на 2009 рік для споживачів України природного газу», - підкреслила вона.

Прем`єр зазначила, що саме впродовж двох діб буде оголошена середньорічна ціна для споживачів України, яка діятиме з 1 січня 2009 року. Вона запевнила, що ця ціна набагато нижча, ніж передбачали українські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи буде ціна в межах 230-250 доларів, вона сказала, що десь в цьому районі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» підписали договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Ціну на газ, визначену в цьому договорі, сторони поки не називали. Але перед підписанням документів заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що середньорічна ціна за газ для України в 2009 році може становити менш як 250 доларів за тисячу кубометрів.

Після церемонії підписання газових контрактів на 2009-2019 роки прем`єр-міністр Російської Федерації В.ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ 20% із збереженням ставок транзиту на рівні минулого року – 1,7 дол. на 100 км за 1 тисячу кубометрів газу.