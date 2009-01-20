Баррозу вітає відновлення поставок газу
Однак каже, що Європа має винести уроки
Брюссель. 20 січня. УНІАН. Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ вітає відновлення постачання газу до Європи, однак наголошує, що ЄС має винести уроки з кризи.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.
«Сьогодні ми нарешті можемо привітати відновлення постачання газу. Росія відкрила постачання, а Україна дає можливість газу направлятися до Європи», - сказав президент Єврокомісії.
Він зазначив, що спостерігачі Євросоюзу констатують нормальний потік газу в транзитних трубах. «Ми вітаємо це, але, відверто кажучи, не можна вітати відновлення того, що не мало б статися», - сказав Ж.БАРРОЗУ. Він зазначив, що з цієї кризи всі сторони мають винести свої уроки.
Такими уроками для ЄС президент Єврокомісії назвав необхідність солідарних зусиль на енергетичному ринку, посилення енергетичної безпеки, в тому числі шляхом схвалення Радою міністрів ЄС пропозицій Єврокомісії щодо направлення 5 млрд. євро невитрачених бюджетних коштів на енергетичні проекти.
Крім того, за словами президента Єврокомісії, ЄС має завершити реформування єдиного енергетичного ринку для посилення його прозорості, а також вжити заходів на випадок можливих енергетичних криз, схожих на останню, російсько-українську, в майбутньому.