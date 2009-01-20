Баррозу вітає відновлення поставок газу

Брюссель. 20 січня. УНІАН. Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ вітає відновлення постачання газу до Європи, однак наголошує, що ЄС має винести уроки з кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Сьогодні ми нарешті можемо привітати відновлення постачання газу. Росія відкрила постачання, а Україна дає можливість газу направлятися до Європи», - сказав президент Єврокомісії.

Він зазначив, що спостерігачі Євросоюзу констатують нормальний потік газу в транзитних трубах. «Ми вітаємо це, але, відверто кажучи, не можна вітати відновлення того, що не мало б статися», - сказав Ж.БАРРОЗУ. Він зазначив, що з цієї кризи всі сторони мають винести свої уроки.

Такими уроками для ЄС президент Єврокомісії назвав необхідність солідарних зусиль на енергетичному ринку, посилення енергетичної безпеки, в тому числі шляхом схвалення Радою міністрів ЄС пропозицій Єврокомісії щодо направлення 5 млрд. євро невитрачених бюджетних коштів на енергетичні проекти.

Крім того, за словами президента Єврокомісії, ЄС має завершити реформування єдиного енергетичного ринку для посилення його прозорості, а також вжити заходів на випадок можливих енергетичних криз, схожих на останню, російсько-українську, в майбутньому.