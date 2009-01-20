Газовий конфлікт не позначиться на відносинах Україна-ЄС

Київ. 20 січня. УНІАН. Комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявляє, що газовий конфлікт з Росією не позначиться на відносинах України і Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПІБАЛГС заявив сьогодні в Кабінеті Міністрів України на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Ці питання не можуть мати жодного стосунку до зв`язків України і Європейського Союзу, і жодним чином не впливатимуть, включаючи політичний контекст, на той процес співпраці ЄС і України, який називається європейським партнерством», - сказав А.ПІБАЛГС.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що співпраця з Європейським Союзом для України є стратегічною. «Партнерство з Європейським Союзом є стратегією, надзвичайно цінною складовою для України. Ми все зробимо для того, аби все-таки імідж України як надійного учасника всіх елементів співпраці був відновлений, і щоб Україна дійсно була надійним партнером Європейського Союзу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.