Тополанек каже, що відновлення транзиту газу - успіх ЄС та України

Київ. 21 січня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела телефонну розмову з Міреком ТОПОЛАНЕКОМ - прем`єр-міністром Чеської Республіки, яка головує в Європейському Союзу .

Керівник Уряду Чехії подякував прем`єр-міністру України за відповідальну і прагматичну позицію під час газової кризи та вирішальні зусилля, спрямовані на розв’язання проблеми із транзитом російського природного газу до країн ЄС, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

«Це наш спільний успіх - України і Європейського Союзу», - наголосив М.ТОПОЛАНЕК.

Прем`єр-міністр Чехії також високо оцінив газові угоди, підписані між Україною та Росією.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила вдячність за високу оцінку позиції та дій Уряду України у питанні врегулювання газової кризи. Вона підкреслила відданість України стратегічному курсу на інтеграцію до ЄС і запевнила свого співрозмовника, що уряд України і надалі послідовно, крок за кроком, буде йти цим шляхом.

Як повідомлялося, після підписання 19 січня ”Газпромом” і ”Нафтогазом України” газової угоди припинений Росією 7 січня ц. р. транзит газу до ЄС було відновлено з 10.24 мск 20 січня.