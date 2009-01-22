Директор БДІПЛ відвідає Білорусь

09:17, 22 січня 2009
Новини ЄС
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Для обговорення рекомендацій по зміні виборчого законодавства

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Директор Бюро з демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Янеш ЛЕНАРЧІЧ відвідає Білорусь 22-23 січня для обговорення рекомендацій про зміни виборчого законодавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, повідомлення про це міститься на офіційному сайті ОБСЄ.

Під час свого візиту він планує зустрітися з міністром закордонних справ Сергієм МАРТИНОВИМ, головою Адміністрації Президента Володимиром МАКЕЄВИМ, головою Центральної виборчої комісії Лідією ЄРМОШИНОЮ та іншими офіційними особами.

Крім того, під час візиту заплановані зустрічі з представниками політичних партій та громадянського суспільства.

Рекомендації про внесення змін до виборчого законодавства були підготовлені за підсумками парламентських виборів, що відбулися восени 2008 року.

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