Директор БДІПЛ відвідає Білорусь

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Директор Бюро з демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Янеш ЛЕНАРЧІЧ відвідає Білорусь 22-23 січня для обговорення рекомендацій про зміни виборчого законодавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, повідомлення про це міститься на офіційному сайті ОБСЄ.

Під час свого візиту він планує зустрітися з міністром закордонних справ Сергієм МАРТИНОВИМ, головою Адміністрації Президента Володимиром МАКЕЄВИМ, головою Центральної виборчої комісії Лідією ЄРМОШИНОЮ та іншими офіційними особами.

Крім того, під час візиту заплановані зустрічі з представниками політичних партій та громадянського суспільства.

Рекомендації про внесення змін до виборчого законодавства були підготовлені за підсумками парламентських виборів, що відбулися восени 2008 року.