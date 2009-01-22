У Тернополі відкрили центр євроінформації

Тернопіль. 22 січня. УНІАН. У Тернополі відкрили Центр європейської інформації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, центр забезпечить доступ учням, студентам, викладачам, журналістам, представникам влади, бізнесу, діячам культури тощо до інформаційних ресурсів про функціонування Євросоюзу. Зокрема, бажаючі зможуть дізнатися, як вплине на життя українців можливий втуп України до ЄС, які переваги отримають студенти, як поводитися емігрантам з України у державах ЄС. Консультації та усю необхідну інформацію відвідувачі Центру отримуватимуть безкоштовно.

Діятиме нова структура при обласній універсальній бібліотеці. У Центрі працюватиме консультант, який допомагатиме відвідувачам у пошуку інформації.