British Gas знижує ціни на газ на 10%

Київ. 22 січня. УНІАН. Британський газовий гігант British Gas оголосив сьогодні про зниження для своїх клієнтів ціни на газ на 10%, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомило керівництво компанії, яка обслуговує понад 7,5 млн. споживачів у приватному секторі Об’єднаного Королівства, нова ціна набирає чинності 19 лютого.

”Ми розуміємо, що рахунки за електроенергію вельми відчутні, і вимушені надати якомога нижчі ціни для своїх клієнтів”, - зазначив керуючий директор British Gas Філ БЕНТЛІ. За його словами, такий крок компанії дасть змогу передплатникам стандартного тарифу економити на рахунках за газ понад 79 фунтів на рік.

Це зменшення тарифів стало для енергогіганта першим з 2007 р. У серпні 2008 р. British Gas підняла ціну на рекордні 35%, тоді як решта виробників пального обмежилися 20%. Тепер же, коли ціни на нафту опустилися до рівня 38 дол./барель, газові компанії вимушені знижувати й тарифи на газ.

British Gas входить до складу Centrica, основними видами діяльності якої є видобування, транспортування і розподіл газу у Великій Британії, генерація і продаж електроенергії в Північній Америці. Centrica постачає газ більше 11 млн. приватних клієнтів у Великій Британії (55% ринку), електроенергію - близько 6 млн. (23%). Крім того, покупцями продукції групи є понад 5 млн. осіб в США та Канаді.