Бесеску їде в Україну

Київ. 23 січня. УНІАН. Україну 25-26 лютого відвідає з офіційним візитом Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ.

Про це йшлося сьогодні під час зустрічі у Києві Президента України Віктора ЮЩЕНКА з міністром закордонних справ Румунії Крістіаном ДЯКОНЕСКУ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Особливу увагу в цьому контексті сторони приділили проведенню під час візиту Т.БЕСЕСКУ другого засідання Спільної українсько-румунської президентської комісії. З цього приводу В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що обидві сторони докладуть усіх зусиль, аби під час цього візиту було підписано Угоду між Кабміном України та Урядом Румунії про місцевий прикордонний рух.

Говорячи про гуманітарну сферу відносин, Президент наголосив, що Україна готова до оптимізації взаємин у цій площі. Під час розмови В.ЮЩЕНКО та К.ДЯКОНЕСКУ приділили увагу темі відновлення за участю представників ОБСЄ та Ради Європи спільного моніторингу становища національних меншин.

Окремо сторони порушили питання заснування історико-етнографічного комплексу «Задунайська Січ» у повіті Тульча.

Сторони також обговорили тему подальшої підтримки Румунією євроатлантичних прагнень України – К.ДЯКОНЕСКУ запевнив главу Української держави у повній підтримці Румунією європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави. Окремо Президент та міністр порушили тему приєднання Румунії до процесу міжнародного визнання Голодомору 1932-1933 років.

Сторони також торкнулися питання врегулювання ситуації із постачанням та транзитом в Європу російського газу.

«Відносини України з Румунією завжди були і залишаються для нас взаєминами стратегічного наповнення», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.