E.On вимагатиме від ”Газпрому” компенсації за газ

Київ. 23 січня. УНІАН. Німецький енергетичний концерн E.On пред`явить ”Газпрому” позов про відшкодування фінансового збитку, завданого йому під час двотижневої перерви в постачаннях природного газу через конфлікт з українським ”Нафтогазом”.

Про це повідомляє “Німецька хвиля”.

Найбільший німецький імпортер російського газу у даний момент займається встановленням розміру збитків, завданих їм у результаті припинення транзиту ”блакитного палива” з Росії по території України. Після цього керівництво концерну має намір пред`явити ”Газпрому” позов про компенсацію збитку.

За словами керівника E.On Бернхарда РОЙТЕРСБЕРГА, припинення постачань російського газу через територію України призвело до ”значних витрат” з боку концерну.

”Ми неодмінно зв`яжемося з ”Газпромом”, коли з`ясуємо розмір збитків”, - заявив Б.РОЙТЕРСБЕРГ 22 січня в Ессені. Він повідомив, що в контрактах на постачання природного газу містилися чіткі правила на випадок їх припинення.

Б.РОЙТЕРСБЕРГ підтвердив, що російський газ подається в повному обсязі з 21 січня. Хоча під час газової кризи концерн одержував з Росії лише близько 40% від звичайних обсягів постачань, постачання своїх клієнтів ”блакитним паливом” він здійснював безперебійно, додав менеджер.

Б.РОЙТЕРСБЕРГ звинуватив російську владу в тому, що вони використовували газ як засіб тиску на Україну. За його словами, втрати ”Газпрому” від припинення постачань газу оцінюються від 1,5 до 1,8 млрд. євро.

Крім того, керівник E.On закликав стежити за внутрішньополітичним становищем України. Контракт між Росією й Україною, укладений на десять років, буде діяти, поки Києву є чим платити, а економічне становище країни на сьогодні досить складне, зазначив він.