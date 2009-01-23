Білорусь і БДІПЛ домовились про формат роботи

Київ. 23 січня. УНІАН. Білорусь і Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ узгодили формат подальшої роботи за пріоритетними напрямами вдосконалення виборчого процесу і підтвердили обопільний інтерес до конструктивного діалогу, орієнтованого на конкретні результати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, формат роботи узгоджено в рамках візиту до Мінська директора БДІПЛ ОБСЄ Янеша ЛЕНАРЧИЧА.

«Сторони досягли домовленості про проведення першого раунду експертних консультацій з обговорення рекомендацій БДІПЛ вже в лютому 2009 року», – повідомили в прес-службі МЗС.

Під час візиту до Мінська Я.ЛЕНАРЧИЧ провів зустрічі з керівництвом Адміністрації Президента Білорусі, Центральної комісії з виборів і проведення республіканських референдумів, Національного центру законодавства і правових досліджень і Міністерства закордонних справ.

Білоруська сторона підтвердила, що проведений аналіз оцінок і рекомендацій БДІПЛ буде використано для вироблення конкретних заходів із вдосконалення виборчого законодавства, подальшого поліпшення умов організації та проведення демократичних виборів.

Як повідомляв УНІАН, Я.ЛЕНАРЧИЧ відвідав Білорусь 22-23 січня для обговорення рекомендацій щодо зміни виборчого законодавства Білорусі.

Рекомендації про внесення змін до виборчого законодавства були підготовлені за підсумками парламентських виборів, які відбулися восени 2008 року.