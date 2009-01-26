ЄС не має єдиної енергополітики

Київ. 26 січня. УНІАН. Голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА наголошує, що до сьогодні енергетична сфера ще не стала спільною політикою Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Представництва ЄК в Україні заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, присвяченій початку головування Чеської Республіки в ЄС.

“На жаль, але до сьогодні енергетична сфера ще не стала спільною політикою Європейського Союзу”, - зазначив Ж.М.ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА.

Водночас голова Представництва Єврокомісії підкреслив, що остання газова криза стала для Європи добрим уроком, який призведе до більшої координації спільних дій у галузі енергетичної безпеки.

У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол Чехії в Україні Ярослав БАШТА зауважив, що під час свого головування в ЄС країна зосередить зусилля на розвитку внутрішнього енергетичного ринку Європи. Зокрема, йдеться про забезпечення його прозорості, що, на думку посла, є передумовою для надійного забезпечення поставок енергоносіїв у Європу.

“Ми також розпочнемо діалог щодо запровадження єдиного тарифу для транскордонної передачі електроенергії. Для ЄС сьогодні актуально постало питання щодо заощадження енергоресурсів і адекватної заміни енергоресурсів, які імпортуються, на інші, зокрема й на такі, що засновані на нових технологіях”, - повідомив Я.БАШТА.

Він також наголосив, що так звана “газова війна” містила більш небезпечні для ЄС наслідки, ніж, наприклад, нещодавній грузино-російський збройний конфлікт.

“Газові суперечності вплинули на дві третини європейських країн, тривали три тижні, і це був найбільший конфлікт у газовій сфері за останні 10 років”, - підкреслив посол.