Чехія зацікавлена у Східному партнерстві

Київ. 26 січня. УНІАН. Під час свого головування в Євросоюзі Чехія особливо зацікавлена розвивати східний вимір європейської політики сусідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол Чеської Республіки в України Ярослав БАШТА сьогодні на прес-конференції у Києві.

Водночас, посол додав, що розвиток східного виміру європейської політики сусідства включає в себе також посилення відносин між ЄС та Ізраїлем.

“Чехія також скористається статусом свого головування в ЄС для якнайефективнішого виконання зобов’язань Євросоюзу щодо розвитку співпраці у сферах підтримки прав людини, забезпечення верховенства права і розвитку демократії”, - сказав Я.БАШТА.

Говорячи про конкретні програми діяльності ЄС, що безпосередньо стосуються України, посол повідомив, що 23 березня у Брюсселі відбудеться міжнародна конференція з питань енергетики.

“Конференція стосуватиметься енергетичної безпеки України, зокрема, розвитку та модернізації її газотранспортної системи”, - повідомив Я.БАШТА.