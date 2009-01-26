Україна підготовить програму співпраці з НАТО у квітні

Київ. 26 січня. УНІАН. Україна має намір в квітні підготувати і затвердити щорічну національну програму щодо інтеграції в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО на прес-конференції, представляючи пріоритети зовнішньої політики України на 2009 рік.

Він зазначив, що в напрямку співпраці з НАТО головною метою є якнайшвидша підготовка щорічної національної програми з інтеграції України до Альянсу.

«Ми поставили за мету максимально в квітні підготувати цю програму, затвердити її і розпочати її виконувати», - сказав він.

За словами міністра, до кінця 2009 року ця програма має бути виконана на 100%. Міністр повідомив, що в лютому в Україну приїде експертна група Секретаріату НАТО, яка працюватиме над «зближенням позицій обох сторін».

Крім цього, за словами В.ОГРИЗКА, буде внесено зміни до хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО в контексті підвищення ролі комісії Україна-НАТО, яка стане головним інструментом, який буде оцінювати зроблену Україною роботу в рамках програми.

При цьому міністр запевнив, що МЗС України продовжить інформування українських громадян про НАТО. Також міністр відзначив, що минулого року ця робота була доволі ефективною, кількість прихильників вступу України до НАТО невпинно зростає. Водночас міністр зазначив, що цього року МЗС України залишився без програми, за якою працював в 2008 році, однак запевнив, що буде знайдено можливості продовжити і посилити цю роботу.