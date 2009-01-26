МЗС хоче посилити співпрацю з Польщею

Київ. 26 січня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України планує в першому кварталі цього року підготувати «дорожню карту» щодо подальшої співпраці з Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО на прес-конференції, представляючи пріоритети зовнішньої політики України на 2009 рік.

«Ми будемо працювати над тим, щоб уже в першому кварталі підготувати українсько-польську «дорожню карту» на 2009-2010 року, де чітко і ясно пропишемо пріоритети нашої співпраці», - сказав він.