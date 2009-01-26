Ющенко поговорить з ЄК про модернізацію ГТС

Київ. 26 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорить з керівництвом Європейської комісії питання співробітництва при модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК напередодні вильоту української делегації до Брюсселю.

Зокрема, за його словами, під час зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ обговорюватиметься, серед іншого, питання щодо модернізації української ГТС. Він нагадав, що В.ЮЩЕНКО неодноразово говорив про це, і тепер українська сторона хоче почути думку Єврокомісії з цього приводу.

«Зрозуміло, мова йде і про залучення інвесторів. Але в першу чергу буде обговорюватись формат можливого співробітництва», - сказав А.ГОНЧАРУК.

В цілому, інформуючи про робочий візит Президента, А.ГОНЧАРУК нагадав, що він відбувається на запрошення голови Єврокомісії. «Формат дійсно дуже робочий, візит дуже короткий, я б сказав навіть, як кажуть, блискавичний», - сказав він. Візит передбачає робочий сніданок В.ЮЩЕНКА з Ж.БАРРОЗО 27 січня, а також з іншими представниками Єврокомісії, які опікуються питаннями енергетичного співробітництва.

За словами А.ГОНЧАРУКА, в ході зустрічі мова йтиме про подальше співробітництво в енергетичній сфері, забезпечення енергетичної безпеки Європи. Він також зазначив, що на кінець березня запланована конференція донорів щодо модернізації української ГТС.

Крім того, за словами А.ГОНЧАРУКА, обговорюватиметься питання співробітництва в рамках програми «Східне партнерство», а також питання щодо підписання угоди між Україною та ЄС про політичну асоціацію.

За даними А.ГОНЧАРУКА, у ході візиту до Брюсселю планується зустріч з представниками низки західних ЗМІ.