Ющенко полетів до Брюсселю

Київ. 26 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Брюсселю.

Візит, що триватиме 26-27 січня, здійснюється на запрошення голови Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Передбачається, що у ході переговорів з керівництвом ЄС обговорюватимуться питання порядку денного відносин Україна – ЄС. Головну увагу буде зосереджено на актуальних питаннях енергетичної безпеки на європейському континенті та забезпечення належних умов для налагодження ефективної взаємодії між країнами постачальниками, споживачами та транзитерами енергетичних ресурсів.

В.ЮЩЕНКО та Ж.М.БАРРОЗУ обміняються думками щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також започаткування взаємодії у рамках програми «Східне партнерство».