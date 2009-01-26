ЄС хоче бачити незалежну Палестину
Для миру та стабільності на Близькому Сході
Брюссель. 26 січня. УНІАН. ЄС переконаний, що лише створення незалежної Палестини може покласти край конфліктам на Близькому Сході.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради міністрів з питань зовнішніх відносин ЄС, схвалених сьогодні.
“Європейський Союз переконаний, що завершення нинішньої кризи має супроводжуватися терміновим відновленням зусиль Ізраїльської та палестинської сторін, а також міжнародної спільноти для створення незалежної демократичної суверенної Палестинської держави на Західному березі та в секторі Газа, яке існувало б поруч з Ізраїлем в мирі та безпеці”, - зазначається у висновках.
У документі ЄС висловив задоволення припиненням вогню в секторі Газа, а також висловив підтримку мирним ініціативам Єгипту та зусиллям цієї країни, направленим на досягнення припинення вогню в регіоні. При цьому, Рада висловила готовність відновити діяльність прикордонної місії EUBAM Rafah, як тільки умови дозволять це зробити.
Висловивши жаль з приводу кількості жертв в ході останнього збройного конфлікту, зокрема, серед цивільного населення, міністри наголосили на важливості термінового надання гуманітарної допомоги постраждалим, що залишаються в секторі Газа. Крім того, міністри заявили про готовність надати допомогу в попередженні незаконного продажу зброї, відкритті прикордонних пунктів пропуску та відновленні мирного процесу.
Міністри також закликали до внутрішньопалестинського примирення, необхідного, за їх висновками, для миру та стабільності.