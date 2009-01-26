ЄС хоче бачити незалежну Палестину

Брюссель. 26 січня. УНІАН. ЄС переконаний, що лише створення незалежної Палестини може покласти край конфліктам на Близькому Сході.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради міністрів з питань зовнішніх відносин ЄС, схвалених сьогодні.

“Європейський Союз переконаний, що завершення нинішньої кризи має супроводжуватися терміновим відновленням зусиль Ізраїльської та палестинської сторін, а також міжнародної спільноти для створення незалежної демократичної суверенної Палестинської держави на Західному березі та в секторі Газа, яке існувало б поруч з Ізраїлем в мирі та безпеці”, - зазначається у висновках.

У документі ЄС висловив задоволення припиненням вогню в секторі Газа, а також висловив підтримку мирним ініціативам Єгипту та зусиллям цієї країни, направленим на досягнення припинення вогню в регіоні. При цьому, Рада висловила готовність відновити діяльність прикордонної місії EUBAM Rafah, як тільки умови дозволять це зробити.

Висловивши жаль з приводу кількості жертв в ході останнього збройного конфлікту, зокрема, серед цивільного населення, міністри наголосили на важливості термінового надання гуманітарної допомоги постраждалим, що залишаються в секторі Газа. Крім того, міністри заявили про готовність надати допомогу в попередженні незаконного продажу зброї, відкритті прикордонних пунктів пропуску та відновленні мирного процесу.

Міністри також закликали до внутрішньопалестинського примирення, необхідного, за їх висновками, для миру та стабільності.