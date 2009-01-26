ЄС засудив масові страти в Ірані
19:22, 26 січня 2009Новини ЄС
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І знову закликає скасувати смертну кару
Брюссель. 26 січня. УНІАН. Європейський Союз засудив масові страти в Ірані.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві чеського президентства в ЄС, текст якої передано УНІАН.
“Європейський Союз суворо засуджує страту Молли Гол Хассана, громадянина Афганістану, засудженого за злочин, скоєний ним у віці 17 років. Він був страчений 21 січня у в’язниці Евін у Тегерані”, - зазначається у заяві.
ЄС також засудив страту 21-єї особи 20-21 січня, 10 з яких були страчені в Тегерані, 9 – у провінції Язд і двоє – в Ісфахані.
“ЄС продовжує закликати владу Ірану повністю скасувати смертну кару і, водночас, запровадити мораторій на страту”, - наголошується у документі.
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