Газова криза прискорить інтеграцію України в ЄС

Київ. 27 січня. УНІАН. Газовий конфлікт із Росією прискорить інтеграцію України в Євросоюз, перш за все, в енергетичній сфері, вважає Надзвичайний і Повноважний посол Чехії в Україні Ярослав БАШТА.

Дипломат наголосив, що після газової кризи Європа усвідомила необхідність серйозно переглянути свою стратегію енергетичної безпеки, передає АМІ «Новостии – Украина».

За словами посла, газова війна Росії з Україною була для Європи страшніше, ніж серпневий конфлікт у Грузії.

“Газове протистояння вплинуло на дві третини європейських країн, воно тривало три тижні, і це найбільший газовий конфлікт за останні десять років”, - сказав Я.БАШТА.

Тому, наголосив посол, Євросоюзу слід негайно задуматися над будівництвом нових альтернативних газопроводів і ліній енергопостачання між країнами ЄС. ”Щоб у разі подібних криз була можливість допомагати сусіднім країнам у межах Євросоюзу, що поки що технічно було неможливе”, - сказав він.

Я.БАШТА запевнив, що енергетичні проблеми будуть пріоритетом для ЄС наступні півроку, поки Чехія головуватиме в Євросоюзі. За цей час чеські дипломати хочуть допомогти Україні збудувати спільний з Європою енергетичний простір і сприятимуть реалізації проекту ЄС ”Східне партнерство”, передає «Німецька хвиля».