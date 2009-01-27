Генсек Ради Європи не бачить прогресу у Вірменії

11:50, 27 січня 2009
Новини ЄС
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І розчарований цим

Страсбург. 27 січня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС розчарований недостатком прогресу в демократичному розвитку Вірменії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі.

“Я дуже розчарований недостатністю прогресу”, - сказав він.

Генсек Ради Європи також зазначив, що був стурбований подіями, які відбулися у березні 2008 року у Вірменії, коли в країні відбулися масові акції протесту після президентських виборів. В результаті акцій протесту поліція та військові розігнали демонстрантів, в результаті чого 8 осіб були вбиті, понад 100 арештовані.

Говорячи про питання свободи слова у країні Генсек Ради Європи зазначив, що і тут прогрес недостатній. Водночас, Т.ДЕВІС відмовився давати прогнози щодо можливого рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка сьогодні обговорює доповідь про можливість позбавлення парламентської делегації Вірменії права голосу.

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