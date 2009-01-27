Баррозу відвідає Україну

Брюссель. 27 січня. УНІАН. Голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ прийняв запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА відвідати Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.БАРРОЗУ сказав на спільній прес-конференції з В.ЮЩЕНКОМ сьогодні у Брюсселі.

Ж.БАРРОЗУ наголосив, що здійснить цей візит як символ підтримки політичних та економічних реформ в Україні, які він вважає дуже важливими, у тому числі і для інтеграції України до Євросоюзу.