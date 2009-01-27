ЄБРР прогнозує спад ВВП України на 5%

Київ. 27 січня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує спад валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2009 року на рівні 5%. Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому УНІАН.

«Очікується, що українська економіка впаде на 5% у 2009 р., угорська - на 2%, а естонська, латвійська й литовська - на 3,5%, 5%, і 2,5% відповідно», - йдеться в повідомленні банку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з листопадовим (листопад 2008 року) прогнозом ЄБРР, зростання ВВП України в 2009 році очікувалося на рівні 1%.

За даними Державного комітету статистики, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2008 році, порівняно з 2007 роком, становило 2,1%, при цьому зростання ВВП у 2007 році, порівняно з 2006 роком, становило 7,6%. Детальнішої інформації Держкомстат не надає.

Зростання реального валового внутрішнього продукту в січні-листопаді 2008 року, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, становило 3,6%, у листопаді 2008 року до листопада 2007 року зафіксовано спад на 14,4%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-листопад становив 875,376 млрд. грн., зокрема в листопаді – 75,38 млрд. грн.

Уряд спочатку прогнозував зростання ВВП у 2008 році на рівні 6,8%, проте до кінця року знизив свій прогноз до 1,8-2,5%.