Азербайджан готовий поставляти газ для Набукко

Москва. 27 січня. УНІАН. Азербайджан готовий поставляти свій газ для газопроводу «Набукко».

Про це в ході відеомосту Москва - Баку - Тбілісі на тему «Газовий проект «Набукко»: плюси і мінуси для РФ, Грузії і Азербайджану» сказав депутат парламенту Азербайджану, голова партії Демократичних реформ Асім МОЛЛАДЗЕ.

“Азербайджан готовий співробітничати в рамках «Набукко», і ми не очікуємо в цьому плані жодних проблем. Азербайджан готовий поставляти свій газ у цю систему», - заявив А.МОЛЛАДЗЕ.

Основними умовами участі Баку в даному проекті є, на його думку, чітке визначення фінансування і учасників будівництва газопроводу, а також наявність єдиної позиції з цього питання серед країн ЄС.

У свою чергу, експерт з економічних питань Ліана ДЖЕМРЛІВАДЗЕ (Грузія) зазначила, що при цьому успіх проекту «Набукко» залежить від участі в ньому не тільки Азербайджану, але й Туркменістану, а також міжнародних транснаціональних компаній.

Окрім цього, провідний експерт з питань нафтової і газової політики Ільхам ШАБАН (Азербайджан) зазначив також, що значно більший інтерес до проекту газопроводу «Набукко» проявляють країни-транзитери і країни-споживачі, а не країни-виробники газу.

Довідка УНІАН. “Газовий конфлікт” між Росією і Україною на початку 2009 року збільшив значення проекту газопроводу «Набукко». Цим газотранспортним коридором, який проляже між Туреччиною і Австрією, до Західної Європи можна буде поставляти до 31 млрд. кубометрів каспійського газу на рік. Незважаючи на пріоритетність даного проекту для Євросоюзу, дотепер не було дозволів ЄС і угод між окремими країнами щодо його реалізації.