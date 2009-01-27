Путін каже, що Європа і РФ стали заручниками України

Москва. 27 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вкотре заявляє, що Європа і РФ у газовому питанні є заручниками внутрішньополітичної ситуації в Україні. Про це він сказав в інтерв`ю ІА «Блумберг», повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ.

«Те, що сталося з Україною у попередні роки, - це результат значною мірою діяльності колишньої адміністрації США і Євросоюзу, що підтримав їх. Коли, порушуючи Конституцію, за допомогою подій на вулиці, дозволяють людям прийти до влади, то це означає, що прирікають країну, цей народ, де відбуваються ці події або події такого роду, на досить турбулентні внутрішньополітичні події в тривалій перспективі, і саме внутрішньополітична ситуація в Україні не давала нам можливості вийти на остаточні домовленості і з газового питання», - сказав В.ПУТІН.

Він вкотре зазначив, що наприкінці минулого року сторонам все-таки вдалося домовитися про укладення контрактів з підписання цих документів у газовій сфері, причому на умовах, які були запропоновані українською стороною.

«Ми погодилися з їхніми умовами наприкінці минулого року, і коли ми погодилися, вони відмовилися, і виключно з внутрішньополітичних міркувань. І ми стали всі, і Росія і Європа, заручником цієї внутрішньополітичної ситуації».

«Ну і зараз кращим підтвердженням того, що я кажу, є спроба на рівні Президента (України Віктора ЮЩЕНКА – УНІАН) знову переглянути ці домовленості», - зазначив В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не одержували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі винила Україну, звинувачуючи її в крадіжці газу. Україна спростовувала всі звинувачення.

19 січня НАК ”Нафтогаз України” і ВАТ ”Газпром” підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. Зокрема, Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, в свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу в Україну в 2009 році становить 40 млрд. куб. м.

20 січня РФ відновила постачання газу Європі.

Ряд експертів заявили, що за цими контрактами Україна одержала найвищу в Європі ціну на газ.

У той же час 23 січня Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що Президент України В.ЮЩЕНКО вважає, що газові контракти з Росією треба виконувати.

«Позиція Президента дуже чітка: те, що підписане, треба виконувати, і Україна буде це (газові контракти – УНІАН) виконувати», - підкреслив він.