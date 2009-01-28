Бондаренко каже, що Омельченко в ПАРЄ працював на Ющенка

Страсбург. 28 січня. УНІАН. Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від фракції БЮТ Олена БОНДАРНКО вважає, що виступ депутата Верховної Ради України від фракції БЮТ Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА в ПАРЄ, в якому той звинуватив голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА в підбурюванні до організації викрадення журналіста Григорія Гонгадзе, був вигідний Секретаріату Президента.

Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН після схвалення в ПАРЄ резолюції, відповідно до якої стеження за ходом розслідування справи Гонгадзе було включено до процедури моніторингу України.

“Я хочу з усією відповідальністю зазначити, що це абсолютно виступ окремої людини. Він не має жодного відношення до позиції БЮТ, до нашої політичної сили, до нашої фракції, до наших лідерів, які категорично не підтримують такі заяви, тим паче такі заяви не можуть безвідповідально, без судових рішень, без розслідувань, лунати по відношенню до будь-якої людини, тим більше з вуст людини, яка вважає себе парламентарем-дипломатом, яка входить до складу делегації”, - сказала вона.

Депутат зазначила, що особисто в неї виникла думка про те, що цей виступ був абсолютно невипадковим.

“Ви пам’ятаєте, як Секретаріат Президента інтенсивно працював над тим, щоб знищити Верховну Раду, а за великим рахунком, парламентаризм в Україні, коли ініціювалися позачергові вибори, абсолютно безпідставно, коли нагинали частину Нашої України, щоб вона вийшла з коаліції”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що в умовах фінансово-економічної кризи зусиллями всіх суб’єктів переговорного процесу, всіх суб’єктів коаліції і БЮТ, і Блоку Литвина і більшої частини Нашої України, вдалося відновити роботу коаліції. Вона нагадала, що коаліція обрала головою Верховної Ради Володимира ЛИТИВНА і займається схваленням законів, необхідних уряду і країні для подолання кризи.

“Процес пішов, коаліція працює, і, навіть, ініціатор цих речей, я маю на увазі пана Президента, не може закинути, що Верховна Рада непрацездатна. Тобто, знаєте, як кажуть росіяни, не миттям, так катанням. Я так розумію, що Секретаріат Президента, і вочевидь, і сам Віктор Андрійович не втратили надії знищити парламент”, - продовжила депутат, коментуючи виступ свого колеги.

За словами О.БОНДАРЕНКО, такі “провокаційні виступи” мають на меті дві цілі: зіпсувати репутацію можливому майбутньому кандидату в Президенти, а також підштовхнути окремих людей прийняти під “сплеском емоцій” невиважене рішення, яке може знищити коаліцію в парламенті.

“Я переконана в тому, що всі тверезомислячі люди у Верховній Раді, і насамперед, лідери та представники демократичної коаліції не піддадуться жодною мірою на таку провокацію”, - наголосила депутат.

Вона також зазначила, що їй “просто соромно”, що в Україні деякі політичні сили і політичні керманичі замість того, щоб об’єднати і згуртувати націю, об’єднати владу для подолання кризи, продовжують політичні ігрища, політичні інтриги і роблять такі дії, які неможливо по-іншому назвати, як зрадницькі по відношенню до країни і до народу.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня під час обговорення проекту резолюції про включення справи Гонгадзе до процесу моніторингу України Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив про намір ініціювати створення нової слідчої комісії в парламенті з розслідування цієї справи, а також навів висновки комісії, яку він очолював з 2002 по 2006 роки в парламенті, відповідно до яких замовником злочину був Леонід КУЧМА, а підбурювачем в організації викрадення журналіста – колишній голова Адміністрації Президента Україна Володимир ЛИТВИН.