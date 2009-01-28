ЄК пропонує витратити 5 млрд. євро на енергоінфраструктуру

Брюссель. 28 січня. УНІАН. Єврокомісія пропонує витратити 5 млрд. євро на розвиток енергетичної інфраструктури в рамках Плану стимулювання розвитку економіки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Єврокомісії.

“Комісія схвалила перелік спеціальних проектів, на які пропонує спрямувати 5 млрд. невитрачених грошей бюджету ЄС, щоб побудувати більш сильну Європу”, - заявив з цього приводу Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

“Нам потрібно взяти уроки з останньої газової кризи та суттєво інвестувати в енергетику”, - додав він.

Єврокомісія, зокрема, пропонує витратити 1,250 млрд. євро на підтримку проектів з уловлення та зберігання “парникових” газів, 1,750 млрд. євро – на будівництво газової та електричної інфраструктури для поєднання мереж країн-членів ЄС, 0,5 млрд. євро – на підтримку прибережних повітряних електростанцій. Крім того, ще 1 млрд. євро пропонується витратити на розвиток мережі широкополосного Інтернету, особливо в сільській місцевості, 0,5 млрд. євро – на допомогу сільському господарству в протидії з новими викликами: кліматичними змінами, необхідністю розвитку відновлювальної енергетики, покращення управління водними ресурсами тощо.

Серед конкретних проектів, Єврокомісія, зокрема, пропонує витратити 250 млн. євро на розвиток газопроводу “Набукко”, 80 млн. євро – на будівництво терміналу скрапленого газу у польському порту “Свиноюще”, 150 млн. євро на будівництво газових з’єднань між Словаччиною та Угорщиною, Болгарією та Грецією, Румунією та Угорщиною, розширення підземних сховищ газу в Чехіії.

Єврокомісія запропонувала витратити 5 млрд. невитрачених бюджетних євро на інфраструктурні проекти протягом 2009-2010 років у листопаді минулого року. Ці витрати мають стати частиною схваленого Європейською Радою (саммітом голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у грудні 2008 року плану стимулювання розвитку економіки в 2009 році на 200 млрд. євро, або 1,5% ВВП.