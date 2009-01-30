Польща не відкриє консульство у Франківську

Варшава. 30 січня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Польщі через економічну кризу не зможе відкрити в цьому році консульство в українському Івано-Франківську, повідомив глава відомства Радослав СІКОРСЬКИЙ у п’ятницю у Варшаві.

«Не буде відкрито в цьому році консульства в Івано-Франківську», - сказав міністр, якого цитує TVN24.

Р.СІКОРСЬКИЙ розповів журналістам, на чому польське МЗС планує економити в 2009 році, після того як прем’єр-міністр Дональд ТУСК доручив усім міністрам представити плани скорочення видатків через світову економічну кризу.

Глава МЗС сказав, що міністерство планує скорочувати кількість працівників, ліквідувати представництва за кордоном, серед яких польське посольство в Монголії, продавати нерухомість та економити на послугах кур’єрів.

Менше грошей також буде виділено на відзначення державних свят за кордоном.

«Це складний план, але ми усвідомлює, в якій ситуації Польща. Немає скорочення видатків без болю, і біль буде», - сказав міністр.

Р.СІКОРСЬКИЙ зауважив, що бюджет польського МЗС становить близько 350 млн. доларів, що в понад 10 разів менше бюджету іспанських дипломатів.

Він також відзначив значні втрати міністерства через послаблення національної валюти - «злотого». «65% бюджету це видатки в євро та доларах. Курс євро закладений в бюджеті був 3,35. Зараз 4,47. Тільки на курсовій різниці ми втратили 29% реальної купівельної сили», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, польський прем’єр доручив міністрам до 30 січня представити план скорочення видатків на близько 5 млрд. до 92 млрд. доларів в умовах економічної кризи, яка привела також до зменшення темпів розвитку економіки Польщі.

16 січня Р.СІКОРСЬКИЙ під час візиту в Україну заявив про намір Польщі відкрити 3 нові консульства вже в цьому році, зокрема, у Вінниці, Севастополі та Івано-Франківську.