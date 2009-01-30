В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з рибальства та морських справ Джо Борга

Під час прес-конференції комісар представить План дій щодо збереження акул. План передбачатиме серію заходів покращити знання про запаси цих риб та їхню роль в екосистемі морів, а також на покращення їхнього захисту як в водах ЄС, так і в світовому океані.

Дата проведення: 5 лютого 2009 року Час початку: 12-30