Чернівецький університет вступив до Європейської асоціації

Чернівці. 2 лютого. УНІАН. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича прийнятий до Європейської асоціації університетів на правах індивідуального повного членства.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було затверджено на черговому засіданні Ради Європейської асоціації університетів (European University Association), яке відбулося у Брюсселі.

Як повідомили журналістам у ректораті вишу, на шляху до Європейської асоціації університетів Чернівецький нацуніверсиетет підтримали Варшавський університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Університет Бабеш-Бояй (Клуж-Напока).

Чернівецький університет став 22-м українським вищим навчальним закладом, представленим у цій європейській інституції, яка працює під девізом «Формування сильних університетів у Європі».