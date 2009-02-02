Споживачі ЄС незадоволені послугами енергетики

Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Енергетика, банківський сектор та транспорт найменше задовольняють споживачів ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Меглена КУНЄВА, представляючи результати другого щорічного огляду споживчих ринків.

“Я дуже стурбована що ці три сфери послуг, які грають центральну роль в житті людей, мають погані показники за 5-ма ключовими споживчими індикаторами”, - сказала вона.

Рівень задоволення споживачів послугами міського транспорту, енергетики, фіксованої телефонії та пошти задоволені менше 60% споживачів.

Оцінюючи послуги енергетики, понад 60% споживачів скаржилися на підвищення цін і низьку можливість переходу на альтернативні джерела споживання енергетики. Так, в 2008 році тільки 7% споживачів змінили постачальника газу і 8% - електроенергії.

“Саме тому я вирішила, що цього року зосереджу свої зусилля на вивченні роздрібного ринку електроенергетики”, - сказала М.КУНЄВА. Вона зазначила, що цей ринок є дуже важливим з точки зору задоволення потреб споживачів, оскільки займає значну частку витрат в бюджеті домогосподарств. Вона також зазначила, що для ринку електроенергетики, а також для ринку газу є ще одна спільна проблема – непрозорість.

В області міського транспорту, за словами комісара, найбільше скарг стосуються вартості його послуг та відсутності відповідальності перевізників перед пасажирами.

В банківській сфері найбільшу стурбованість комісара викликає різниця у відсоткових кредитних ставках між країнами-членами, які варіюються за кредитами на 1-5 років від 0,21% в Швеції до 12,12% річних в Естонії. Крім того, банківський сектор також відносить до секторів, в яких проблематичним здається зміна постачальника послуг.

Комісар також повідомила, що до літа планує підготувати Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо політики в області розгляду скарг споживачів, в якому вона планує запропонувати шляхи покращення розгляду скарг та зменшення їхньої кількості.