ЄП хоче кримінальної відповідальності для педофілів в Інтернеті

Брюссель. 4 лютого. УНІАН. Європарламент закликає посилити захист дітей від сексуальних домагань в Інтернеті.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Роберти АНГЕЛІЛЛІ (група “Союз за Європу націй”, Італія), схваленій на засіданні Європарламенту у Страсбурзі 3 лютого.

“За” проголосували 591 депутат, проти – 2, утрималися – 6.

У документі депутати закликали до запровадження кримінальної відповідальності всіх видів сексуальних домагань до дітей, включаючи “залицяння” (приставання до дітей із сексуальними намірами). При цьому, вважають депутату, кримінальну відповідальність мають нести провайдери Інтернет-чатів та форумів, де спостерігається активність педофілів. При цьому, робота з виявлення таких Інтернет-майданчиків, на переконання депутатів, має включати в себе регулярні контакти з дітьми.

У документі Європарламент також закликав Єврокомісію переглянути рамкове рішення з метою створити національні системи управління сексуальними злочинами, які б мали включати оцінку ризиків, програми втручання та терапії для мінімізації ризиків повторних злочинів. Такі програми, на думку депутатів, мають фінансуватися з бюджету ЄС.

Депутати також закликали країни-члени ЄС сприяти жертвам сексуальної експлуатації подавати кримінальні та цивільні позови до національних судів проти сексуальних злочинців.

Крім того, депутати висловили переконання у тому, що “дитячий секс-туризм” має розглядатися як злочин в усіх країнах-членах, а громадяни ЄС, що скоїли сексуальні злочини за межами Євросоюзу, мають ставати суб’єктом екстериторіального кримінального законодавства.

Депутати зазначили, що 7 країн-членів ЄС і досі не підписали відповідну конвенцію Ради Європи, а 8 країн-членів – не ратифікували протокол до конвенції ООН з прав дитини щодо продажу дітей, дитячої проституції та порнографії.