Єврокомісія наполягає на збереженні вільного руху працівників

Брюссель. 5 лютого. УНІАН. Єврокомісія наголошує на необхідності збереження вільного руху робітників в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у коментарі комісара ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Володимира ШПІДЛИ на акції протест робітників в Великобританії, текст якого переданий УНІАН.

На нафтопереробному заводі у східній Англії сотні робітників протестували проти контракту з італійським субпідрядником на будівництво, якій найняв робітників з Італії та Португалії.

“Вільний рух – фундаментальна цінність Євросоюзу”, - заявив з цього приводу комісар ЄС.

“Досвід чітко показав нам, що не через створення бар’єрів і спроби обмежити внутрішній ринок ми зможемо захиститися від кризи”, - додав В.ШПІДЛА, зазначивши, що створення бар’єрів не створить нових робочих місць.

Робітники у Великобританії вирішили припинити страйк 4 лютого, після того, як їм була обіцяна половина місць за контрактом.