Литвин каже, що газові угоди - складні для України

Брюссель. 10 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що результати газових переговорів з Росією є складними для України, однак їх треба прийняти і займатися розвитком економіки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це спікер українського парламенту заявив сьогодні під час зустрічі із головою групи ліберальних партій Європарламенту Грехемом ВОТСОНОМ.

«Тепер треба не самоїдством займатися, а думати, як жити в таких умовах», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, встановлені тими контрактами ціни на російський газ можуть негативно позначитися на українській промисловості, але водночас Україна сама запізнилася з її модернізацією.

На думку голови ВР, українська влада має зараз думати також над ефективнішим використанням власних енергоресурсів, зокрема вугілля, та раціонально використовувати можливості ядерної енергетики.

«У нас зараз 40% АЕС стоїть на плановому ремонті, бо не знаємо куди дівати електроенергію», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він висловив переконання, що Україна має посилити співпрацю з Європою в енергетичній сфері.

«Ідеї будувати обхідні газопроводи – складні і довготривалі. Росія має газ, Україна – газотранспортну систему і газові сховища, Європа потребує газу. Треба вийти на прозорі відносини», - сказав В.ЛИТВИН. Він вважає, що в цій сфері не повинно бути політики, а лише прагматизм.

Повертаючись до питання результатів українсько-російських газових переговорів, спікер українського парламенту зазначив, що з Україною поводяться так, як вона дозволяє із собою поводитися.

«Скориставшись протистоянням між прем’єр-міністром і Президентом, Росія проводила свою лінію», - сказав В.ЛИТВИН.