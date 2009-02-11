Міністри фінансів ЄС висловилися проти протекціонізму

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Міністри фінансів ЄС виступають за скоординовані дії у подоланні кризи і проти протекціонізму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такого висновку міністри дійшли 10 лютого під час засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС.

“Наші амбіції полягають в тому, щоб на найвищому рівні було зафіксоване чітке “ні” протекціонізму”, - заявив по завершенню засідання міністр фінансів головуючої в ЄС Чехії Мірослав КАЛУШЕК.

В ході засідання міністри погодилися працювати разом для розв’язання ситуації щодо проблемних активів банків, які ускладнюють кредитування.

В ході прес-конференції міністр фінансів Чехії не назвав Францію, однак Єврокомісія 10 лютого висловила занепокоєння планами Франції підтримати вітчизняних автовиробників, виділивши на ці цілі майже 8 млрд. євро в обмін на збереження робочих місць, про що напередодні заявив Президент Франції Ніколя САРКОЗІ. План французького Президента також полягає у поверненні частини виробництва автомобільного ланцюга до Франції, що вже викликало невдоволення Чехії, де перебуває кілька заводів з виробництва комплектуючих для французьких автомобілів. Своє занепокоєння з цього приводу також висловила німецька федерація промисловості, яка зазначила, що субсидії національним виробникам можуть привести до порушення конкуренції в Європі. А прем’єр-міністр Словаччини Роберт ФІЦО навіть пообіцяв “відправити додому” французьку газову компанію GDF Suez, якщо Франція і далі просуватиме свої протекціоністські заходи.