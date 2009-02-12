Угорщина блокує постачання електрики з України

Київ. 12 лютого. УНІАН. Дії державного системного оператора енергосистеми Угорщини MAVIR ZRt. із блокування постачання електроенергії з України до Угорщини незаконні.

Таку думку УНІАН висловила заступник директора Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності ”Укрінтеренерго” Ірина ТИХОНЧУК.

”MAVIR незаконно блокує постачання електроенергії з України до Угорщини. Дії угорського системного оператора йдуть у розріз із вимогами відповідних директив Євросоюзу”, - сказала вона журналістам у Києві в четвер.

І.ТИХОНЧУК повідомила, що MAVIR із кінця минулого року безпідставно відмовляється погоджувати розподіл трансграничної потужності між європейськими компаніями в співвідношенні, визначеному держпідприємством ”Укрінтеренерго” на підставі укладених контрактів на продаж електроенергії.

”Весь цей час MAVIR намагається нам пояснити, що більше 75% всього перерізу Україна – Угорщина – 350 МВт із 455 МВт – з угорського боку зарезервовано для компанії System Consulting, яка не має діючого контракту з ”Укрінтеренерго” на купівлю електроенергії”, - сказала заступник директора ”Укрінтеренерго”.

”На якій підставі MAVIR в односторонньому порядку, без узгодження з українською стороною, зарезервував потужність для компанії, що не має контракту, - нам незрозуміло”, - додала І.ТИХОНЧУК.

Водночас заступник директора з перспективного розвитку та євроінтеграції держпідприємства ”НЕК ”Укренерго” Анатолій БАТАЛОВ підтвердив журналістам, що оператор енергосистеми Угорщини в січні й на початку лютого в односторонньому порядку блокував всі 455 МВт трансграничної потужності на перерізі Україна – Угорщина.

”Покупців електроенергії на українсько-угорському кордоні завжди визначала українська сторона, як власник товару, що експортується”, - зазначив він.

Тим часом, А.БАТАЛОВ ухилився від відповіді на запитання про те, що держкомпанія MAVIR своїми діями намагається змусити ”Укрінтеренерго” відновити постачання електроенергії на адресу компанії System Consulting ZRt. угорського підприємця Ласло КАПОЙЇ.

”Можу сказати лише те, що коли раніше ”Укрінтеренерго” через нас подавало на MAVIR розподіл трансграничної потужності, в якому на компанію System Consulting доводилося 350 МВт, ніяких питань із угорського боку не виникало, й постачання йшли безперешкодно”, - сказав заступник директора ”Укренерго”.

Як повідомляв УНІАН, MAVIR почав блокувати імпорт електроенергії з України в 2008 році, коли ”Укрінтеренерго” почало знижувати потужність постачань на адресу System Consulting і збільшувати потужність постачань на адресу компанії Ukrenergy Trade ZRt. (Угорщина), 24% акцій якої з липня минулого року належать українському держпідприємству.

Постачання електроенергії з України до Угорщини через дії MAVIR за підсумками 2008 року скоротилося на 30,9%, порівняно з 2007 роком, – до 2,193 млрд. кВт/год., тоді як до Словаччини зросли в 5,3 раза – до 1,838 млрд. кВт/год. При цьому частина української електроенергії, поставленої безпосередньо до Словаччини, була розміщена в Угорщині.

”Укрінтеренерго” з 1 січня 2009 року не постачає електроенергію компанії System Consulting, яка впродовж багатьох років є посередником між українським держпідприємством і угорським державним електроенергетичним холдингом MVM.