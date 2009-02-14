МЗС доручив послам розповісти світу, що Тимошенко бреше

Київ. 14 лютого. УНІАН. Міністерство закордонних справ України доручило послам повідомити МЗС країн перебування про те, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО бреше.

Про це повідомляє сьогодні тижневик “Дзеркало тижня”.

За даними видання, відповідний циркуляр за номером № 101/30-078-34, підписаний міністром закордонних справ Володимиром ОГРИЗКОМ було надіслано до дипломатичних місій України 10 лютого одразу після засідання Ради національної безпеки та оборони Україні, на якому обговорювалося питання газових контрактів між Україною та Росією.

“Направляємо матеріали брифінгу першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степана ГАВРИША за результатами засідання РНБО України 10 лютого 2009 року. Доручаю особисто організувати роботу по донесенню основних положень брифінгу до офіційних чинників країн перебування на максимально високому рівні, а також до місцевих засобів масової інформації”, - зазначається у циркулярі.

Про виконану роботу Посли мали поінформувати Департамент секретаріату міністра до 15-00 за київським часом 11 лютого.

У додатку до циркуляра подавалися матеріали з брифінгу С.ГАВРИША, відповідно до яких, прем’єр-міністр, роблячи заяви для преси щодо перебігу засідання РНБО порушила закон, розповідаючи про конфіденціальну інформацію.

“Зміст цих заяв (прем’єр-міністра – УНІАН) не відповідає ані меті засідання, ані ходу дискусії, ані змісту документів. Такими є заяви Прем’єр-міністра про те, що: РНБО нібито розглядає можливість повернення компанії «РосУкрЕнерго» на український газовий ринок; має намір зобов’язати уряд денонсувати нові газові угоди з Росією; «РНБО є прикриттям для корупційних оборудок у енергетичній сфері”, - цитується у додатку до циркуляра С.ГАВРИШ.

Такі заяви прем’єра названі брехнею, а підписані угоди про постачання газу з Росією – такими, що призвели до досягнення максимального ступеню загрози енергетичній безпеці України.

«Прем’єр-міністр діяла недобросовісно і неадекватно ситуації, яка мала місце на засіданні РНБО, і надала інформацію, яка є обманом і не відповідає дійсності», - заявив С.ГАВРИШ.