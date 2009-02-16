ЄС закликає до глобальних дій проти кліматичних змін

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань захисту навколишнього природного середовища Ставрос ДІМАС закликає до глобальних зусиль для боротьби з глобальним потеплінням.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, з такою заявою комісар виступив сьогодні, в день четвертої річниці з моменту набуття чинності Кіотського протоколу.

“Європейський Союз іде шляхом досягнення своїх цілей в рамках Кіотського протоколу до 2012 року, однак швидкість кліматичних змін вимагає продовження Кіотського протоколу більш ефективною глобальною угодою”, - заявив комісар.

Він додав, що ЄС буде готовий витримати зобов’язання зі зниження викидів СО2 в атмосферу на 30% до 2020 року порівняно з 1990 роком, якщо інші розвинуті країни світу візьмуть на себе схожі зобов’язання, а країни, що розвиваються – внесуть свій адекватний внесок, відповідно до їх можливостей.

Єврокомісія у січні цього року виступила з новими пропозиціями щодо посилення боротьби з кліматичними змінами. Угода може бути підписана під час конференції ООН з питань кліматичних змін у грудні цього року в Копенгагені. Черговий раунд переговорів щодо нових пропозицій Єврокомісії відбудеться наприкінці березня у Бонні.

Остання доповідь Єврокомісії свідчить про те, що “старі” країни-члени ЄС виконають свої зобов’язання в рамках Кіотського протоколу щодо зниження викидів СО2 на 8% до 2012 року порівняно з 1990 роком. Так, у 2006 році викиди СО2 в 15-ти “старих” країнах-членах ЄС знизилися на 2,7% порівняно з 1990 роком.

Довідка УНІАН. Кіотський протокол був узгоджений в 1997 році і набув чинності 16 лютого 2005 року. Відповідно до нього, розвинуті країни мають зменшити викиди СО2 на 5,2% до 2012 року порівняно з 1990 роком.