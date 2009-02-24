Росія і Туреччина можуть бути залученими до ”Східного партнерства”

Київ. 24 лютого. УНІАН. Росія і Туреччина можуть бути залучені до деяких проектів у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».

Як повідомляє «Німецька хвиля», про це домовилися на напередодні у Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів ЄС.

За словами керівника французького зовнішньополітичного відомства Бернара КУШНЕРА, ще не з`ясовано, чи братимуть Росія і Туреччина участь у інавгураційному саміті «Східного партнерства», що відбудеться у травні.

«Ми не хочемо, щоб повторилося так, як було з розширенням НАТО, коли в Росії складається враження, що її оточили з усіх боків», - цитує слова Б.КУШНЕРА агентство AFP.

Генеральний секретар Ради ЄС – Верховний представник із загальної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС Хав’єр СОЛАНА підтвердив можливість запрошення Росію та Туреччину до окремих дискусій, що відбуватимуться рамках ініціативи.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі заплановано провести інавгураційний самміт учасників ініціативи «Східне партнерство». Однак остаточне рішення щодо розвитку ініціативи схвалять лідери країн-членів ЄС на своєму самміті 1 березня.

«Східне партнерство» - польсько-шведська ініціатива, представлена в травні 2008 року і схвалена на засіданні Європейської Ради (самміт глав держав і урядів країн - членів ЄС) у червні.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.

У рамках програми ”Східне партнерство” шести колишнім радянським республікам до 2013 року буде виділено 350 млн. євро додаткової фінансової допомоги.