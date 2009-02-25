ЄС може допомогти Україні подолати фінансову кризу

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту, співголова Комітету парламентського співробітництва Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) вважає, що Єврокомісія може допомогти Україні в рамках допомоги своїм компаніям.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Комітету.

“Україна – один зі стратегічних партнерів на наших кордонах, якій має тісні економічні зв’язки з ЄС. І стабільність в Україні – також в інтересах ЄС”, - сказав депутат.

Він зазначив, що ЄС, підтримуючи свої компанії, не повинен забувати про їхні “дочки” в Україні, здійснюючи заходи із захисту внутрішнього ринку – не забувати про відносини з Україною, а також – координувати бюджетну політику.

“Ми не можемо залишити Україну осторонь”, - сказав А.СЕВЕРІН.

Як повідомляв УНІАН, А.СЕВЕРІН звернувся до Єврокомісії з пропозицією розглянути можливість надання фінансової допомоги Україні. Раніше до Єврокомісії також зверталася український прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, яка надіслала близько 20 листів до різних країн з проханням надати Україні кредит для стабілізації бюджету.

У Єврокомісії повідомили, що не мають інших легальних інструментів надання допомоги третім країнам, крім макрофінансової допомоги, розміри якої є досить незначними.