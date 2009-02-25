ЄС може допомогти Україні подолати фінансову кризу
Вважає депутат Європарламенту
Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту, співголова Комітету парламентського співробітництва Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) вважає, що Єврокомісія може допомогти Україні в рамках допомоги своїм компаніям.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Комітету.
“Україна – один зі стратегічних партнерів на наших кордонах, якій має тісні економічні зв’язки з ЄС. І стабільність в Україні – також в інтересах ЄС”, - сказав депутат.
Він зазначив, що ЄС, підтримуючи свої компанії, не повинен забувати про їхні “дочки” в Україні, здійснюючи заходи із захисту внутрішнього ринку – не забувати про відносини з Україною, а також – координувати бюджетну політику.
“Ми не можемо залишити Україну осторонь”, - сказав А.СЕВЕРІН.
Як повідомляв УНІАН, А.СЕВЕРІН звернувся до Єврокомісії з пропозицією розглянути можливість надання фінансової допомоги Україні. Раніше до Єврокомісії також зверталася український прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, яка надіслала близько 20 листів до різних країн з проханням надати Україні кредит для стабілізації бюджету.
У Єврокомісії повідомили, що не мають інших легальних інструментів надання допомоги третім країнам, крім макрофінансової допомоги, розміри якої є досить незначними.