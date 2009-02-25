ЄС може допомогти Україні кредитами та підтримкою ”дочок”

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Депутат Верховної Ради України від БЮТ Олег ШЕВЧУК вважає, що, ЄС може допомогти Україні прямими кредитами та підтримкою своїх дочірніх компаній.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі по завершенні 12-го засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.

“У Єврокомісії дійсно немає прямих підходів, які вони можуть використовувати в цьому питанні, але я говорив про те, що Україна сьогодні в пошуку державної позики, і, зрозуміло, ця позика може бути не шляхом розміщення тих чи інших цінних паперів, тому що ринки сьогодні неадекватно реагують на ці пропозиції, а саме через міждержавні позики чи між інституційні позики”, - сказав депутат.

Він зазначив, що уряд зараз створює стабілізаційний фонд, а прем’єр-міністр дуже активно працює над потенційними інфраструктурними проектами, які повинні в першу чергу орієнтуватися на збільшення зайнятості в країні, підготовку інфраструктури до фіналу чемпіонату Європи.

Депутат наголосив, що хоча загальний борг України є досить високим, водночас це переважно корпоративний борг, в той час, як безпосередньо державний борг не перевищує 13% ВВП. Водночас, збільшення боргу за рахунок фінансування чи гарантування інвестицій в інфраструктурні проекти, на переконання О.ШЕВЧУКА є “правильним підходом”, якій сприятиме подоланню кризи.

Коментуючи можливість підтримки країнами-членами ЄС не тільки своїх власних компаній, але й дочірніх компаній в Україні, депутат зазначив, що такі заходи були б дуже важливими для України.

“Сьогодні в Україні понад 40% банків з іноземним капіталом і більша частина з них є стовідсотковими “дочками” європейських банків, і звичайно важливо, щоб такі філіали були в симетричному процесі з основними материнськими банками, щоб не вирішувалися проблеми материнських банків за рахунків дочірніх, щоб не порушувалися права вкладників в тому числі”, - сказав він.

Депутат також наголосив на необхідності політичної стабільності та спільних дій уряду і Національного банку. У зв’язку з цим він висловив думку щодо неминучості підписання спільного меморандуму між Президентом та прем’єр-міністром щодо забезпечення політичної стабільності в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 лютого в Брюсселі відбулося 12-те засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС. За підсумками засідання співголова Комітету Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) звернувся до Єврокомісії з пропозицією розглянути можливість надання допомоги Україні у подоланні фінансової кризи. На думку депутата, така допомога може проявлятися в тому числі в наданні адекватної допомоги дочірнім компаніям в Україні європейських компаній, обережного захисту внутрішнього ринку з метою недопущення негативного впливу таких захисних заходів на економіку України.