Інфляція у січні продовжила зниження

Брюссель. 27 лютого. УНІАН. У січні 2009 року річна інфляція (січень до січня) в зоні євро становила 1,1% проти 1,6% у грудні 2008 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,7% проти 2,2% у грудні-2008.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з груднем 2008 року, у січні-2009 було зареєстровано дефляцію в єврозоні у 0,8%, в ЄС-27 - 0,6%.

У січні 2009 року найменша річна інфляція зафіксована в Люксембургу (0,0%), Португалії (0,1%), Іспанії та Франції (по 0,8%).

Найбільша річна інфляція у січні 2009 року була зафіксована в Латвії (9,7%), Литві (9,5%) та Румунії (6,8%).

Головними компонентами річної інфляції у грудні 2008 року в єврозоні стали алкоголь та тютюн, будівництво та утримання будинків, готельний та ресторанний бізнеси.

У січні 2008 року річна інфляція становила 3,2% в зоні євро та 3,4% в ЄС-27.