Турчинов розпочав візит до Нідерландів

Київ. 28 лютого. УНІАН. Перший віце-прем‘єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ відбув з робочим візитом до Королівства Нідерланди.

Як передає Урядовий портал, в ході візиту передбачаються зустрічі з віце-прем‘єр-міністром і міністром фінансів, міністрами зовнішньої торгівлі, економічних справ, енергетики та з представниками бізнесу Нідерландів.

Довідка. За обсягом прямих інвестицій, залучених в економіку України у 2008 році, Нідерланди посіли третє місце.

Товарообіг між Україною та Нідерландами в 2008 році склав 2 млрд. 402 млн. дол., що на 45,8% більше у порівнянні з 2007 роком.