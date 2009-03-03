Ющенко доручив уряду виконати План співпраці з НАТО

Київ. 3 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінетом міністрів забезпечити виконання заходів Цільового плану Україна-НАТО на 2009 рік.

Про це йдеться в указі глави держави № 116/2009 “Про Цільовий план Україна-НАТО на 2009 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО”, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента .

В указі В.ЮЩЕНКО, зокрема, доручив Кабміну забезпечити виконання заходів Цільового плану Україна-НАТО на 2009 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, а центральним органам виконавчої влади, відповідальним за його виконання, здійснювати інформування Альянсу про досягнуті Україною результати через Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України та Міністерство закордонних справ.

Президент також доручив Державному комітету телебачення та радіомовлення за участю інших центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечувати регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання заходів співробітництва України з НАТО.

“Одним з основних зовнішньополітичних пріоритетів України є європейська та євроатлантична інтеграція, що полягає у послідовному процесі зміцнення національної безпеки, поступальному економічному розвитку, утвердженні цінностей демократії, прав і свобод людини, активному, цілеспрямованому та неухильному зближенні з ЄС та НАТО...”, - йдеться в оприлюдненому сьогодні Цільовому плані Україна-НАТО на 2009 рік.

У документі також наголошується, що шляхом послідовного виконання заходів Плану дій Україна-НАТО та активної реалізації ініціатив у рамках Інтенсифікованого діалогу між Україною та НАТО з питань членства та відповідних реформ протягом останніх років створено передумови для переведення формату співробітництва з НАТО на якісно новий рівень.

“Україна продовжуватиме здійснювати збалансовану і послідовну зовнішню політику у рамках стратегічного курсу інтеграції в євроатлантичні та європейські структури”, - підкреслюється в Цільовому плані Україна-НАТО на 2009 рік.

*** З метою забезпечення співробітництва Україна-НАТО в рамках Плану дій Україна-НАТО, прийнятого на засіданні Комісії Україна-НАТО в рамках Празького саміту 22 листопада 2002 року, щорічно розробляються цільові плани Україна-НАТО.

Цільовий план формується на основі пропозицій міністерств і відомств, які містять конкретні завдання в різних сферах, таких як внутрішньополітичні питання, зовнішня та безпекова політика, реформування структур безпеки та оборони, інформування громадськості, інформаційна безпека, а також економічні та правові питання. Зобов`язання України згідно з цим документом мають політичний характер. Для виконання цілей і завдань, передбачених цільовими планами, залучено понад 50 профільних міністерств та відомств України.