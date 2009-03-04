Тимошенко хоче відновити програми співпраці з Францією

Париж. 4 березня. УНІАН. Україна і Франція мають намір продовжити співпрацю з реалізації спільних програм, які були намічені ще в 2005 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу в Парижі після зустрічі з президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

Вона підкреслила, що сьогодні в ході розмови з президентом Франції таку домовленість було досягнуто. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в 2005 році, коли вона вперше стала прем`єр-міністром України, було заплановано реалізацію цілого комплексу спільних програм, які дозволяли посилити стратегічну співпрацю між Україною та Францією.

«Сьогодні, по суті, ми проінвентаризували всі ці програми й намітили шлях на найближчу перспективу, як нам співробітничати (з реалізації цих програм – УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що головне, що вона почула сьогодні від президента Франції, це слова, які підтверджують його віру в Україну, в розвиток демократії, а також підтримку країни й уряду на шляху інтеграції до Європи.

«Я впевнена, що в особі президента Франції у нас є дуже надійний друг для України, й думаю, що в такому партнерстві нам набагато легше буде проходити всі виклики й випробування, які зараз є в Україні й будуть на шляху її становлення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2005 року Ю.ТИМОШЕНКО здійснила триденний візит до Парижу, в ході якого досягла домовленності про співпрацю з компанією "Арева" в атомній енергетиці, EADS - в літакобудуванні, СMA CGM - урозвитку контейнерних первезень, та рядом інших компаній, в тому числі з французькими будівельниками автодоріг.