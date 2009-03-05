Єврокомісія нагадує Ющенку і Тимошенко про зобов`язання

Брюссель. 5 березня. УНІАН. Європейська Комісія сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дотримаються взятих на себе зобов’язань щодо виконання контрактів з «Газпромом», не зважаючи на останні рейди в НАК «Нафтобаз України».

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Амадеу АЛЬТАФАЙ ТАРДІО.

«Єврокомісія хоче нагадати зобов’язання, взяті Президентом В.ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО дотримуватися виконання контрактів з «Газпромом» від 19 січня», - сказав він.

Представник ЄК наголосив, що Єврокомісія чітко розуміє, що «Нафтогаз України» має виконувати свої зобов’язання перед партнерами і споживачами не лише в Європейському Союзі.

Представник Єврокомісії також зазначив, що комісія уважно стежить за ситуацією, а також вважає за необхідне, щоб кримінальне розслідування проти посадовців «Нафтогазу», якщо воно буде продовжено, проводилося відповідно до закону на принципах чесності та пропорційності (відповідності можливого покарання можливим здійсненим злочинам – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи був затриманий заступник начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тарас ШЕПІТЬКО.

4 березня у прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляжній формі і в масках увірвалися до будівлі НАК у Києві.

Пізніше у прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» у Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу. При цьому в прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки відучора здійснюються спроби блокування розслідування».

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК ”Нафтогаз України” зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ ”Газпром” платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Всього у 2009 році НАК має заплатити «Газпрому» 14,4 млрд. дол., з яких 360-450 млн. дол. – за лютий.